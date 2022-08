La formazione tipo della Juventus 2022-23: con Kostic giocherà così

La Juventus è una grande protagonista di questa sessione di calciomercato estivo, la squadra di Allegri sta decisamente cambiando pelle.

Una fase di rinnovamento che la società ha iniziato già nello scorso mese di gennaio, portando a Torino due giocatori importanti come Dusan Vlahovic e Zakaria. Elementi che si sono rivelati essere molto importanti nello scacchiere dell’allenatore. Alla fine della scorsa stagione la Juventus ha perso alcuni giocatori chiave come Chiellini e Dybala, e anche Bernardeschi è andato via a parametro zero.

Se a questo aggiungiamo che è andato via de Ligt (ceduto al Bayern Monaco per una somma importante e sostituito da Bremer del Torino), è innegabile sottolineare come nell’undici titolare della squadra bianconera per la stagione appena iniziata ci sarà una mezza rivoluzione. Anche perché il calciomercato è tutt’altro che finito e la dirigenza sta lavorando affinchè possano arrivare altri elementi di spessore alla corte di Allegri. L’ultimo colpo in ordine cronologico è l’arrivo di Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte.

Juventus, quattro nuovi innesti (per ora) nella formazione tipo

Come giocherebbe dunque oggi la Juventus 2022-23? Abbiamo visto come la squadra bianconera possa cambiare modulo anche in corsa, ma di base Allegri dovrebbe scegliere una difesa a quattro e un attacco a tre, confidando nel recupero al più presto di Chiesa, ora fermo ai box. Davanti a Szczesny ora al centro insieme a Bonucci ci sarà Bremer, arrivato dal Torino. Un colpo importante per i bianconeri, elemento che può essere il cardine del pacchetto arretrato per anni. Sulle corsie esterne Cuadrado (o Danilo) e Alex Sandro, ma occhio alle sorprese e agli acquisti che potrebbero esserci nelle prossime settimane. A centrocampo la Juve sta cercando un regista, per ora al fianco di Zakaria e Locatelli – con Rabiot possibile partente – ci sarebbe dovuto essere Paul Pogba. Il “polpo” è però fermo ai box per infortunio. Altro grande nome è quello di Angel Di Maria. L’argentino giocherà nel tridente offensivo come spalla di Vlahovic. A completarlo ci sarà per ora proprio il nuovo arrivo Kostic. In attesa del ritorno di Chiesa che darà altre alternative al tecnico a livello tattico visto che può giocare anche come quinto di centrocampo.