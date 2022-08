Calciomercato Juventus, il Milan ora rischia grosso: Rabiot “colpevole”

Calciomercato Juventus, i rossoneri potrebbero rimanere con un pugno di mosche in mano: un incastro che “terrorizza” Maldini.

Al di là della Manica si scalpita. Il Manchester United vuole rinforzare la sua rosa e deve fare in fretta, se vuole mettere le mani su qualche giocatore di prestigio.

Di nomi, nelle ultime ore, ne sono stati fatti a bizzeffe. Si è parlato di Marko Arnautovic, poi addirittura di Mauro Icardi. Quello che sta circolando in questo weekend di fuoco sembra però quello effettivamente più vicino alla squadra inglese. Sembra, come trapelato dall’Inghilterra, che i Red Devils abbiano messo gli occhi sullo juventino Adrien Rabiot, il cui profilo ad ogni modo non fa impazzire, tuttavia, la tifoseria di uno dei club più ricchi e vincenti al mondo. L’ipotesi di un suo ingaggio non ha fatto di certo esultare di gioia gli inglesi, ma in assenza di alternative resta comunque la sola opzione praticabile.

Calciomercato Juventus, i tifosi del Manchester United caldeggiano l’acquisto di Ziyech

Il Manchester Evening News sostiene che lo United non abbia alcuna intenzione di finalizzare l’acquisto, paventato in precedenza, di Hakim Ziyech, che piacerebbe molto di più agli aficionados dei Red Devils. L’arrivo del marocchino, riferisce il quotidiano, non sarebbe considerato prioritario dalla dirigenza, che avrebbe così abbandonato l’idea di assoldarlo tra le sue file. Per ribadire la loro contrarietà, i tifosi dello United hanno assaltato il club e manifestato apertamente il loro disappunto rispetto all’opzione Rabiot. Non capiscono perché la società si stia opponendo all’acquisto di Ziyech. E perché, soprattutto, i vertici stiano mettendo i bastoni tra le ruote al tecnico Erik ten Hag, che aveva dato delle direttive ben precise in merito ai giocatori con i quali gli sarebbe piaciuto lavorare.

Se il Manchester United si dirottasse su Ziyech, infine, ne farebbe sicuramente le spese il Milan. L’attuale fantasista del Chelsea è infatti un obiettivo di Maldini e Massara da tempo.