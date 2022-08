Calciomercato Juventus, fumata bianca Rabiot: accordo totale non solo con il club ma anche con la madre del giocatore. Countodown iniziato

Accordo totale. Trovato non solo con la Juventus ma anche con la madre Veronique, che cura gli interessi di Adrien Rabiot. Secondo il giornalista Tavolieri ormai non ci sarebbero più dubbi: il centrocampista francese è davvero a un passo dal Manchester United. Non si conoscono le cifre ufficiali dell’operazione, ma il tutto, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni dovrebbero essere almeno 18 i milioni di euro che il club inglese dovrebbe versare nelle casse bianconere.

L’ultimo ostacolo quindi è stato superato. Le richieste della madre di Rabiot sarebbero state accolte dallo United che ha deciso di dare un’accelerata all’operazione dopo le quattro sberle prese dal Brentford questo pomeriggio, nella seconda giornata di Premier League.

Calciomercato Juventus, adesso Paredes

Un addio che probabilmente sbloccherà la situazione che tanto sta a cuore a Massimiliano Allegri, quella relativa a Leandro Paredes. Il centrocampista centrale del Psg aspetta solamente un cenno per volare a Torino e unirsi alla formazione bianconera trovando di nuovo in squadra Angel Di Maria, suo compagno non solo in Francia ma anche in Nazionale. L’effetto domino quindi potrebbe vedersi presto. E la Juve in questo modo piazza anche una plsusvalenza importante.