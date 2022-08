Calciomercato Juventus, Alex Sandro alla frutta: erede in Premier League

Calciomercato Juventus, importanti aggiornamenti forniti dall’edizione odierna di Tuttosport: via vai in corsia.

La vigilia di Juventus-Sassuolo non può non essere contrassegnata dalle voci di mercato che catalizzano l’attenzione nel quartier generale bianconero, con Cherubini che spera di risolvere l’incastro Rabiot-United per poter sferrare l’assalto decisivo a Paredes, con il quale ha già da tempo raggiunto un accordo di massima. L’acquisto di Kostic ha innalzato il numero di “frecce” a disposizione di Allegri, anche se il tecnico livornese potrebbe ricevere un ulteriore regalo per la corsia mancina, complice la partenza di Luca Pellegrini, approdato all’Eintracht Francoforte.

Le prestazioni piuttosto deludenti con cui Alex Sandro sta facendo spazientire la torcida juventina da almeno un paio di stagioni a questa parte rappresentano un punto di non ritorno: un problema che, se almeno non può essere estirpato alla radice (il contratto del brasiliano scade nel 2023, ed al momento le offerte di altri club latitano), può essere quantomeno “contenuto” con l’acquisto di una nuova pedina in grado di implementare le risorse della corsia mancina.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Emerson Palmieri

E così, sorprende fino ad un certo punto il constatare che la Juventus abbia riattivato i contatti per Emerson Palmieri, esterno di piede mancino in uscita dal Chelsea. L’italo-brasiliano, la scorsa stagione in prestito al Lione, è legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2024, e potrebbe fare le valigie nel caso in cui i londinesi dovessero ricevere un’offerta allettante. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve sarebbe ritornata a sondare la situazione, anche se sul calciatore c’è l’interessamento di altri club che rende il tutto molto complicato. Nei giorni scorsi, infatti, il nome di Emerson Palmieri era ritornato a circolare con una certa insistenza in orbita Atalanta e Lazio, tra le altre.