Calciomercato Juventus, il ritorno di Ronaldo: doppio sì e ribaltone immediato

Calciomercato Juventus, la situazione relativa al futuro di Ronaldo ha dell’incredibile. Mendes l’avrebbe proposto alle rivali.

Ronaldo vive sicuramente uno dei suoi momenti più indecisi a livello professionale. Il campione portoghese avrebbe aperto anche alla possibilità di ritornare in Italia, in Serie A.

Come infatti scrive ‘Il Corriere dello Sport’, CR7 sarebbe stato proposto dal suo agente Mendes in Serie A, in specie, all’Inter e il Milan. Il portoghese dopo il rifiuto del Bayern e delle altre big d’Europa avrebbe aperto alla possibilità del ritorno in Italia, nelle rivali ai vertici dei bianconeri ma immediata è stata la risposta dei club. Un no secco per via della richiesta, eccessiva, dello stipendio. Infatti per ingaggiare CR7 ci servirebbero ben 45 milioni lordi.

Calciomercato Juventus, CR7 apre al ritorno ma le due milanesi dicono no

Un utopia se pensata qualche anno fa. Ma il presente di CR7 ha qualcosa di paradossale, perché il campione portoghese è stata rifiutato da tanti club in giro per Europa per via dello stipendio ancora troppo alto, soprattutto per un 37enne.

Adesso la meta possibile potrebbe essere il ritorno in Portogallo, al suo Sporting Lisbona laddove potrebbe giocare la Champions, ma per favorire lo stipendio del portoghese ci vorrà un ausilio del Manchester che adesso sembra tutt’altro che intenzionato a farlo, insomma una situazione decisamente spinosa.