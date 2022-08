Calciomercato, doppio colpo ed effetto shock: Allegri non crede ai suoi occhi

Calciomercato Juventus, ottimismo per il colpo in uscita. Caso chiuso entro le prossime 48 ore. Tutti i dettagli dell’operazione.

Dall’Inghilterra sono fiduciosi per l’operazione Rabiot. Il centrocampista francese è in uscita dalla Juventus e potrebbe completare il suo passaggio a Manchester nel giro di massimo 48 ore. Lo dicono proprio gli inglesi, dal portale ‘Caught Offside’.

Stando infatti all’indiscrezione britannica, la chiusura dell’operazione Rabiot è questione di ore. I Red Devils infatti vogliono mettere a segno ancora 1-2 colpi importanti in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Rabiot è questione di ore | Passaggio al Man Utd immediato

La Juventus lo vuole chiudere subito così per sbloccare l’altro colpo in entrata: l’argentino Paredes. Per facilitare l’arrivo del play ex Roma, i bianconeri dovranno prima siglare la cessione definitiva del centrocampista francese.

Un colpo in uscita imminente quindi, almeno, secondo l’indiscrezione inglese. Non ci resta che attendere dunque.