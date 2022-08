Calciomercato, la Juventus “umilia” Milan e Roma: il gioiellino ha scelto i bianconeri

Nonostante l’inizio del campionato continuano ad essere giorni molto caldi per le trattative di calciomercato della Juventus.

I bianconeri hanno ancora qualche settimana di tempo per completare l’organico da mettere a disposizione di mister Allegri. E nei prossimi giorni la dirigenza potrebbe chiudere delle trattative molto importanti, portando a Torino campioni del calibro di Depay e Paredes che innalzerebbero ancora di più la qualità della rosa di una Juventus che vuole tornare presto a vincere.

Non bisogna però dimenticare che la Juventus è una società che ha tante squadre ai nastri di partenza di diversi tornei. Anche le altre formazioni hanno bisogno di volti nuovi e del resto per i giocatori che ne fanno parte sono delle importanti vetrine nelle quali mettersi in mostra. Presto potrebbe esserci un altro giovane talento in arrivo.

Calciomercato Juventus, Mancini pronto a vestire il bianconero

Secondo infatti quanto riportato su Twitter dal giornalista Luca Bianchi, la Juventus è molto vicina all’acquisto di Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza, uno dei più promettenti bomber. Il calciatore è finito nel mirino di diversi club di serie A ma alla fine avrebbe scelto i bianconeri. Che ora devono trovare un accordo con il Vicenza per rivelare il suo cartellino. Mancini andrebbe a rinforzare la squadra Primavera e quella Under 23.

Tommaso #Mancini ha scelto la #Juve (e lo ha fatto sapere al #Milan). L'attaccante del 2004 è vicino a diventare bianconero, dove giocherebbe tra U23 e (soprattutto) Primavera: manca l'accordo Juve-Vicenza. #calciomercato — luca bianchin (@lucabianchin7) August 14, 2022

Una trattativa che conferma come la società bianconera stia guardando anche alle prossime stagioni, cercando di accaparrarsi i migliori talenti che ci sono in circolazione anticipando la concorrenza.