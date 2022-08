Calciomercato Juventus, colpo di scena Paredes: svolta nella notte

By

Calciomercato Juventus, importanti aggiornamenti sul fronte Paredes: ecco le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky.

La Juventus fa il suo, e pur con qualche iniziale affanno riesce ad avere la meglio del Sassuolo, liquidando la pratica neroverde con un perentorio 3-0. La compagine di Allegri, dopo un avvio in sordina, cresce alla distanza, trascinata da un sontuoso Angel Di Maria, vero e proprio gioiello della campagna trasferimenti ancora in corso. L’ex Psg ha illuminato la scena, raccogliendo consensi social anche dall’amico Leandro Paredes, che gli ha fatto pubblicamente i complimenti immortalando il tutto in un’Instagram Story.

Sono ore frenetiche sotto questo punto di vista: il centrocampista del Psg ha da tempo trovato un accordo di massima con la Juventus, che dal canto suo è sempre più vicina a trovare la quadra definitiva con il club transalpino, sfruttando anche la partenza ormai imminente di Rabiot, destinazione Manchester.

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: che novità su Paredes

Stando a quanto riferito da Sky, il lavoro ai “fianchi” della Juve per Paredes avrebbe cominciato a sortire i primi effetti. Il Psg, infatti, avrebbe aperto alla formula del prestito oneroso, con l’agente del calciatore che in queste ore è al lavoro per sbloccare la situazione e trovare la quadra definitiva sulle cifre di un’operazione che appare sempre più suggellata. Fino a questo momento i transalpini si erano mostrati piuttosto recalcitranti all’idea di privarsi del loro play con la formula del prestito, paventando un suo trasferimento solo a titolo definitivo. Le parole di Galtier, però, erano antesignane di una possibile svolta, che puntualmente si sta materializzando. Apertura importante del Psg sul fronte Paredes: Juve pronta a battere il ferro più rovente che mai