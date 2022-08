Juventus-Sassuolo, Allegri: “Di Maria KO? Ho questo rammarico”

Primo impegno stagionale andato in archivio per la Juventus, che questa sera è stata impegnata contro il Sassuolo nella prima giornata di serie A.

Prima vittoria in campionato per la Juventus, che regola la pratica Sassuolo con il risultato di 3-0, in virtù della prima rete in Italia siglata da Angel Di Maria – poi costretto a chiedere il cambio per infortunio – e della doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic. Tre punti meritati per la compagine bianconera, al cospetto di un Sassuolo che comunque nei primi 20 minuti di gioco aveva spaventato in almeno tre circostanze Mattia Perin.

Al termine dell’incontro come al solito il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato con i cronisti dei 90 minuti appena trascorsi, e non solo. Ecco le parole rilasciate dal tecnico livornese ai microfoni di DAZN:

DI MARIA – “Angel ha sempre una faccia un pò così: il problema all’adduttore l’ha avuto anche una settimana fa. Forse avrei dovuto toglierlo dopo il 3-0. Non sono preoccupato, vediamo da domani gli esiti degli esami: sono cose che capitano. Faceva molto caldo, c’era molta tensione: il dispendio delle energie è stato importante.

PROVA – “Siamo andati in difficoltà nei primi 20 minuti di gioco: avremmo dovuto far passare il momento. Ci avevano tirato in porta troppe volte: ho messo Di Maria e Cuadrado larghi, con due mezzali come Zakaria e Mckennie. Una volta usciti dalla prima pressione, devi giocare in avanti. Nel secondo tempo abbiamo buttato un pò di palle a campo aperto: in quelle azioni non dico che devi fare goal, ma devi chiudere l’azione.”

BREMER – “Mi sono meravigliato dell’inserimento che ha avuto: è un giocatore straordinario, ha un buon piede, tranquillo nel giocare. Ha fatto una grande partita: solo una volta l’ho richiamato, quando ha seguito Berardi fino alla metà campo. Abbiamo fatto poca fatica a difendere nel secondo tempo, ed è un’altra cosa importante. Credo che in area bisogna marcare: la palla in porta ce la buttano quelli che stanno in area. Ha gamba, scappa via, copre il lungo.”

Calciomercato Juventus, Allegri su Vlahovic e Paredes

Allegri ha poi esternato il suo punto di vista sulla prestazione di Dusan Vlahovic:

VLAHOVIC – “Di Maria gli ha fatto un assist meraviglioso: poi è normale che Dusan quando fa goal è contento. Come tutti, deve migliorare in determinate situazioni: scelte di passaggio, il luogo in cui va a finire la palla. Aveva bisogno di questa doppietta.”

PAREDES – “Non sono social: Paredes ha visto Di Maria, sono amici ed argentini. Bisogna lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione: è partita gente importante, che è stata adeguatamente sostituita.”