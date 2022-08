Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo: Allegri lo esclude subito

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Juventus-Sassuolo, in programma oggi 15 agosto con inizio alle ore 20.45. Ecco le formazioni ufficiali.

Inizia finalmente il campionato anche per la Juventus, che affronta una squadra sempre temibile come il Sassuolo di mister Dionisi. Ben messa in campo e con individualità di spicco. I bianconeri vogliono iniziare nel modo migliore il loro cammino in questo torneo, considerando anche il fatto che le due rivali per lo scudetto Inter e Milan hanno già portato a casa i primi tre punti stagionali.

La squadra di Allegri non dovrà farsi distrarre troppo dalle voci di calciomercato. Nei prossimi giorni ci saranno ancora movimenti sia in entrata che in uscita e i tifosi non vedono l’ora che la loro squadra possa essere rafforzata ancor di più con l’arrivo di nuovi campioni. Nel frattempo però bisogna concentrarsi sul campo.

Nella Juventus ci sono delle indisponibilità importanti. Sono fuori per infortunio infatti Szczesny, Pogba e Chiesa mentre sono squalificati – residuo dalla passata stagione – Rabiot (in odore di cessione) e Kean. Dunque scelte obbligate o quasi per l’allenatore. Che tra i pali rilancia Perin e in attacco schiera Di Maria insieme a Vlahovic. Ecco le scelte di formazione:

JUVENTUS (4-4-2): Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Mckennie, Di Maria, Vlahovic.