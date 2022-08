Juventus-Sassuolo, infortunio Di Maria: la prima diagnosi di DAZN

Juventus-Sassuolo, infortunio Di Maria: il fuoriclasse argentino è stato costretto ad uscire al 65′ per un sospetto problema all’adduttore. Le ultime.

Juventus-Sassuolo è entrata nel suo segmento conclusivo: i bianconeri stanno dirigendo le operazioni con relativa tranquillità, in virtù della rete stappa-partita di Di Maria e della doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic. Tuttavia, proprio “El Fideo”, dopo aver disputato una partita sontuosa, è stato costretto a chiedere il cambio al 65′.

Dopo essersi toccato l’adduttore per circa un minuto, infatti, l’ex Psg si è diretto fuori dal rettangolo verde. Secondo DAZN, potrebbe trattarsi di un problema all’inguine sinistro: le condizioni del fuoriclasse argentino verranno monitorate chiaramente nel corso delle prossime ore, quando potrebbe sottoporsi ad esami strumentali per capire il da farsi. L’auspicio in casa Juve è che il problema patito dal “Fideo” non risulti grave, anche perché la compagine di Allegri sarà impegnata in un vero e proprio tour del force nel corso delle prossime settimane. Vi forniremo maggiori dettagli quando trapeleranno notizie ufficiali in tal senso.