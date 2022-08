Calciomercato, i petrodollari travolgono la Juventus: “addio” al gioiellino

Archiviata la prima giornata di campionato è sempre il calciomercato a tenere banco in casa Juventus. Cosa potrebbe succedere a breve?

Missione compiuta per gli uomini di Allegri, che all’esordio in serie A non hanno fallito l’appuntamento con i tre punti. Riuscendo a vincere nettamente contro il Sassuolo. Decisamente una bella iniezione di fiducia considerando che le altre rivali per lo scudetto nel frattempo avevano già portato a casa l’intera posta in palio. Ora si guarda avanti ma si guarda anche ovviamente al mercato.

Trattative ancora aperte e del resto la Juventus non fa mistero di voler aggiungere altre pedine di qualità alla sua rosa. Per questo motivo arriveranno senz’altro un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante, con gli obiettivi della dirigenza che sembrano ormai essere definiti. Ad ogni modo non si spengono i rumors su quelli che potrebbero essere eventuali volti nuovi bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Newcastle pronto a sprintare per Pulisic

In Inghilterra si sta parlando molto del futuro di Pulisic, esterno offensivo del Chelsea che potrebbe lasciare Londra in questa finestra di mercato. Il calciatore è stato accostato anche alla Juventus e continua ad esserlo anche in questi giorni, come ha scritto il “Telegraph”. Evidenziando però come adesso in corsa per l’americano ci sia anche il Newcastle. La nuova proprietà è pronta a fare degli investimenti importanti e Pulisic – 23 anni – rappresenterebbe senz’altro un salto di qualità per i magpies. La Juventus al momento sembra rimanere sullo sfondo, visti gli altri obiettivi che si è posta per l’attacco. Ma il Newcastle, considerando la disponibilità economica, sarebbe senz’altro una concorrente molto insidiosa.