Calciomercato Juventus, il pokerissimo è servito: la formula è quella giusta

Calciomercato Juventus, il pokerissimo è servito: Cherubini ha trovato la formula per regalare il quinto innesto ad Allegri

La Juventus ieri sera è partita bene in campionato. Il risultato contro il Sassuolo, ma in generale la prestazione, è stato positivo, anche se ci saranno da capire le condizioni di Di Maria uscito per un problema all’adduttore sinistro. Gli esami strumentali sul Fideo verranno fatti in queste ore e si spera non sia nulla di così preoccupante. Vedremo.

Nel frattempo anche il calciomercato va avanti, con il pokerissimo che potrebbe essere servito durante questa settimana. Il nome, come sappiamo tutti, è quello di Leandro Paredes, il centrocampista del Psg con il quale la Juve ha trovato un accordo economico da molto tempo. Si cerca la soluzione con la società parigina, e secondo il giornalista Matteo Moretto sono stati fatti dei passi in avanti sulla questione.

Calciomercato Juventus, la formula è giusta

Paredes dovrebbe arrivare in prestito. Bisogna capire solamente se ci sarà il diritto o l’obbligo di riscatto a favore della società bianconera. Il giocatore ha già detto di sì a Massimiliano Allegri e aspetta solamente il via libera per prendere il primo aereo e volare a Torino dove lo aspetta una squadra pronta ad affidargli le chiavi del centrocampo. Sarebbe l’elemento che serve a Max per togliere delle responsabilità a Locatelli in mezzo al campo, ma sarebbe soprattutto quell’elemento in grado – per personalità e qualità tecniche – di dettare i tempi e di costruire gioco.

Insomma, un colpaccio per la Juventus, che dovrebbe dare la cosiddetta accelerata nei prossimi giorni, andando a completare in questo modo la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Senza dimenticare infine che anche per Depay sembererebbe ormai solamente questione di giorni se non di ore.