Calciomercato Juventus, Zaniolo in bianconero: “Successo qualcosa di importante nelle scorse ore”

Calciomercato Juventus, un indiscrezione che adesso fa sognare. Zaniolo è al centro dei desideri ecco perché.

‘Mirko Nicolino’ con un post Twitter fa -letteralmente- impazzire tutti i tifosi bianconeri. Il motivo è chiaramente “svelato” nell’operazione Zaniolo.

Il fuoriclasse giallorosso non è un operazione chiusa (affatto). Si è parlato di nuovi contatti tra le parti ma la verità è che non c’è mai stata una chiusura sui dialoghi tra Rome e Juventus. Infatti il giocatore è sempre in auge sul piano futuro della società bianconera.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è sempre al centro dei desideri

Zaniolo tutt’altro che situazione chiusa. Il talento giallorosso è, infatti, sempre vicino al passaggio in bianconero. Lo comunica direttamente ‘Mirko Nicolino’ che vuole tranquillizzare i tifosi bianconeri, specificando che il talento italiano è sempre in auge.

Il dialogo per Zaniolo non si è mai interrotto, e proprio nelle scorse ore, è già successo qualcosa di importante nel campionato di Serie A. Non ci resta che attendere e scoprire cosa succederà sul possibile botto finale di mercato. I bianconeri sono convinti di Nicolò e lui stesso sposerebbe volentieri la causa bianconera, la squadra che tifava da bambino e che gli permetterebbe un grande upgrade personale. In casa Juventus, però, si muovono ancora due pedine in entrata. C’è sempre il sogno Paredes ma prima deve uscire Rabiot, ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester United e poi Depay. L’olandese già nelle prossime ore sarà ufficialmente libero di firmare con la società di Andrea Agnelli.