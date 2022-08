Calciomercato Juventus, colpo alla “Pogba”: nuovo accordo e Chelsea ko

Calciomercato Juventus, colpo alla “Pogba”: ecco le cifre del nuovo accordo e il Chelsea, che non preoccupa, va ko

L’interesse del Chelsea non preoccupa per nulla la società bianconera. Che sa di poter chiudere e che adesso, secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, avrebbe alzato la posta in gioco per regalare velocemente il nuovo rinforzo a Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di allenarlo e che lo vorrebbe a disposizione subito, sin dalla prossima gara di campionato. Difficile, sicuramente, ma non impossibile, soprattutto dopo l’ultimo rilancio bianconero.

Allora, andiamo con ordine: il Barcellona vuole liberarsi di Depay in tempi brevi anche per poter procedere al tesseramento di Kounde, il difensore che è rimasto fuori alla prima giornata di campionato. La Juve vuole sfruttare il Decreto Crescita che potrebbe far risparmiare sulla parte lorda dell’ingaggio così come successo con Pogba. E sapendo di avere questa possibilità si sta lavorando con l’entourage del calciatore per un contratto di due anni con un’opzione per la terza stagione.

Calciomercato Juventus, le cifre per Depay

L’accordo economico dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro netti come base, mentre un altro milione e mezzo si potrebbe aggiungere sotto forma di bonus a certi risultati che non dovrebbero essere nemmeno così difficili da raggiungere. Le parti si stanno sensibilmente avvicinando e sembra ormai questione di giorni, se non di ore, l’arrivo della tanto attesa fumata bianca. Un colpo, l’ennesimo importante di questa estate bianconera, che potrebbe pure non essere l’ultimo, visto che rimane in canna quello che porta a Paredes del Psg. Certo, in questo caso le ultime notizie su Rabiot – il Manchester United ha definito oscene le richieste della madre del giocatore – mettono un poco in apprensione la società bianconera. Ma Cherubini non ha ancora perso la speranza.