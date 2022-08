Calciomercato Juventus, goduria Allegri: ritorno e addio last minute. Gli incontri per trovare la formula giusta proseguiranno nelle prossime ore

Non è finita. Almeno secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport in edicola questa mattina. Dopo il “ritorno” dalle parti di Torino, dei nuovi incontri ci saranno nei prossimi giorni. Non un’uscita che permetterà alla società bianconera di avere delle entrate, ma un buon risparmio su un ingaggio pesante e che potrebbe decisamente aprire e finalmente anche le porte a quell’innesto in mezzo al campo che Allegri ha richiesto sin dall’inizio della preparazione.

Il nome è quello del brasiliano Arthur, cercato in maniera importante dal Valencia di Gattuso. Con gli spagnoli però la trattativa si è un poco raffreddata negli ultimi giorni, ma l’avvio di campionato della squadra spagnola – che ha vinto in 10 uomini – potrebbe far sì che il tecnico italiano, che vuole il centrocampista, venga accontentato.

Calciomercato Juventus, si lavora per la formula

Dovrebbe essere sicuramente un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Le due società però stanno lavorando su come pagare l’ingaggio. Il Valencia vorrebbe un aiuto da parte della Juve, che al momento però non sembra voler cedere a queste richieste. Si vedrà, ovviamente, soprattutto dopo la fumata nera per la cessione di Rabiot, se Cherubini avrà la forza di resistere. Un’uscita in mezzo al campo infatti è legata in maniera decisiva alla possibilità di fare arrivare a Torino quel Paredes che con la Juve ha già un accordo di massima e che aspetta solamente di avere il via libera per prendere quell’aereo che lo farebbe tornare a giocare in Italia dopo le esperienze in Russia e in Francia con le maglie dello Zenit e del Psg.

Saranno, insomma, dei giorni assai intensi, che potrebbero dare il via libero definitivo a Cherubini – si spera – oppure dare una delusione a tutti.