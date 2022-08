Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Il suo prezzo ora è raddoppiato”

Ci sono ancora tante voci e rumors in questa sessione estiva del calciomercato per la Juventus di mister Allegri.

La squadra bianconera ha iniziato il proprio cammino in serie A come meglio non poteva. Contro il Sassuolo è arrivato un successo pieno grazie alle reti di Di Maria e Vlahovic e dunque sono stati messi in cassaforte i primi tre punti stagionali. Adesso bisogna guardare avanti, ai prossimi ravvicinati impegni. Tenendo conto non solo dell’infermeria ma anche di quello che potrebbe riservare il calciomercato.

Sono giorni davvero bollenti. La dirigenza bianconera infatti è ancora all’opera per regalare a mister Allegri quei tasselli di cui ha bisogno per poter puntare allo scudetto e per compiere un cammino importante nella prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, Morata vale ora almeno 60-70 milioni

Serve anche un nuovo attaccante e i bianconeri sembrano averlo ormai individuato in Memphis Depay del Barcellona, pronto ad arrivare non appena si sarà liberato dai blaugrana. Non si sta parlando più di quello che è stato a lungo il principale obiettivo, ovvero Alvaro Morata. Per il centravanti non ci sarà alcun ritorno in Italia, salvo clamorosi ribaltoni. Come viene riportato in Spagna da AS l’Atletico Madrid non ha intenzione di lasciarlo partire, lo stesso calciatore ha più volte ribadito l’intenzione di giocare o nella Juve o nei colchoneros. Dopo il mancato riscatto da parte dei torinesi, Morata è diventato un perno della squadra di Simeone. E nello scorso weekend ha realizzato una doppietta. Lo stesso quotidiano sportivo è certo: il suo prezzo (35 milioni di euro) oggi è praticamente raddoppiato. Alcune squadre inglesi restano interessate, ma l’Atletico non lo lascerebbe partire per meno di 60-70 milioni di euro.