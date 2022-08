Ribaltone Liverpool, Juventus tagliata fuori: cifra monstre

La Juventus prosegue nella sua campagna di rafforzamento, c’è tempo fino all’inizio di settembre per chiudere le trattative di mercato.

I bianconeri hanno iniziato il loro cammino in serie A con un successo che gli ha permesso di tenere il passo delle altre concorrenti per lo scudetto. A tenere banco in questi giorni è però sempre il calciomercato, visto che Allegri attende ancora rinforzi. Ci sono un paio di giocatori che sembrano essere molto vicini a vestire la maglia della Juventus.

Si tratta dell’attaccante Depay e del centrocampista Paredes, anche se in quest’ultimo caso il club punta prima a cedere chi non rientra nei piani tecnici dell’allenatore. Affari in stand by, dunque, mentre altri potenziali obiettivi sembrano definitivamente allontanarsi.

Calciomercato Juventus, Keita costa troppo: obiettivo impossibile

Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dall’Inghilterra, per la precisione da “Sky Sports” e che il riguardano il centrocampista del Liverpool Naby Keita. Il calciatore non sta trovando spazio nel Liverpool e sarebbe scontento della situazione. Si starebbe guardando attorno per capire i margini di una sua eventuale cessione in modo da trovare più spazio altrove. Il Liverpool lo pagò 60 milioni al Lipsia e si è parlato anche di un suo possibile ritorno ai tedeschi. Ma non in prestito, i reds infatti senza una offerta importante di almeno 30 milioni di euro sono intenzionati a tenerlo fino alla conclusione del suo contratto, giugno 2023. Per questo motivo Keita difficilmente può essere un obiettivo della Juventus – ma anche del Milan che cerca rinforzi in mediana – visto che i bianconeri non possono spendere una somma così importante.