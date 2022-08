Calciomercato Juventus, è saltato tutto: Allegri ne fa fuori un altro

Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole a tutti i costi e valuterebbe la cessione di alcuni “intoccabili” pur di averlo.

Siamo nelle battute finali del mercato bianconero, alcune operazioni sono saltate. Soprattuto in uscita. Il caso Rabiot ha fatto parlare in questi giorni, “bloccando”, di fatto, l’avvento di Paredes che però potrebbe arrivare comunque con un’altra formula.

Come si legge infatti su ‘Il Corriere dello Sport’, Depay è alle battute finali ma Allegri chiederebbe anche un play in mediana. Motivo in più per pensare in ottica futuro: c’è bisogno di Paredes. Per farlo, il mister, aprirebbe alla cessione anche di alcuni, prima di oggi, “intoccabili”. Stiamo parlando di McKennie e Zakaria, due centrocampisti bianconeri con diverso mercato internazionale.

Calciomercato Juventus, Allegri “apre” alla cessione di due centrocampisti per arrivare a Paredes

Allegri sempre volenteroso di chiudere l’operazione per il suo play di centrocampo e lo stesso giocatore avrebbe espresso la volontà di scegliere i bianconeri nel suo futuro professionale. Motivo in più che lo spinge ad accettare qualsiasi proposta.

Se il Psg non dovesse, come sembra, accettare la proposta di un prestito con eventuale riscatto prefissato. La Juventus potrebbe infatti valutare la cessione di pedine che prima di oggi sembrava potessero rimanere in bianconero, cioè, appunto il texano McKennie e Zakaria. Staremo a vedere cosa succederà in queste ultime battute finali del mercato estivo.