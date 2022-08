Juventus, è allarme infortuni | Allegri rischia di perdere un altro titolare

La Juventus ha ripreso nel suo percorso di preparazione alla prossima sfida di serie A che la vedrà scendere in campo lunedì sera.

Dopo aver battuto il Sassuolo all’esordio per 3-0 adesso la formazione di Massimiliano Allegri vuole proseguire nella sua marcia. Indispensabile fare più punti possibili nella prima parte della stagione, considerando la lunga pausa che ci sarà per il mondiale. La Juventus vuole tornare a vincere lo scudetto e per questo motivo vuole continuare a rimanere nel gruppone delle big, senza perdere terreno come è avvenuto invece lo scorso anno.

L’avversario di Vlahovic e compagni nella seconda giornata di serie A sarà la Sampdoria, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta. I blucerchiati non possono permettersi un altro stop e daranno tutto per riuscire a portare a casa un risultato positivo. I problemi di formazione non mancano di certo a mister Allegri, che comunque ritrova Kean e Rabiot che hanno scontato il turno di squalifica.

Juventus, Bonucci a rischio per la sfida con la Sampdoria

Non ci sarà invece ovviamente Paul Pogba, che insieme a Chiesa e Szczesny aveva già saltato la prima partita. All’elenco degli indisponibili si è aggiunto anche Di Maria, che rischia di rimanere fuori per una ventina di giorni. E purtroppo le brutte notizie per l’allenatore rischiano di non finire qui.

#Juventus: #Bonucci è a forte rischio per la trasferta di Genova. Affaticamento al flessore accusato contro il Sassuolo ⚠️⚪️⚫️ @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 19, 2022

Leonardo Bonucci ha accusato un affaticamento al flessore ed è in forte dubbio per la partita di lunedì sera. Sarebbe senz’altro una perdita importante per la Juventus. Con Allegri che in caso di forfait dovrebbe decidere se schierare al suo posto Rugani oppure un Gatti che scalpita per dimostrare il suo valore.