Goal e lungo stop | “Diagnosi” ufficiale: a rischio per la Juve?

Juventus, adesso il talento rischia un lungo stop. Rischia, dunque, la sfida tra le più importanti della prima parte della stagione.

Le parole arrivano direttamente dal mister granata, Juric infatti ha parlato della possibilità di rivedere Miranchuk tra diverso tempo. Il talento granata sarebbe quindi anche in dubbio per la sfida del derby della Mole, appuntamento previsto per il 16 ottobre.

Il mister del Torino ha parlato chiaramente in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà i granata contro la Lazio di Sarri. Ecco cosa ha detto proprio a proposito di Miranchuk.

Juric esce allo scoperto: “Miranchuk starà fuori per un lungo periodo”

Ecco, direttamente, le parole di mister Juric riportate su ‘fantacalcio.it’: “Mi spiace per Miranchuk, aveva fatto gol e ora starà fuori per un lungo periodo. Sarà una mancanza enorme, è un giocatore unico in rosa”.

E poi continua: “Miranchuk non ha cominciato a lavorare con noi, ha fatto una rifinitura e non è l’esempio esatto perché Gasperini è uno che lavora tanto. E’ successo così, magari anche l’emozione gioca questi scherzi“. Di conseguenza non è scontata quindi la presenza del giocatore nella sfida importante per la città di Torino, il cosiddetto derby della Mole. Appuntamento, ricordiamolo, previsto per il 16 ottobre. La Juventus, invece, spera di avere proprio per quella partita a disposizione anche il centrocampista Paul Pogba che dovrebbe rientrare nella sfida contro la Salernitana.