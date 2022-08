La Juventus continua a rimanere molto attiva in chiave calciomercato, con Allegri che sta attendendo ancora rinforzi per la sua squadra.

Il campionato è già iniziato la scorsa settimana con il successo della Juve sul Sassuolo. Finora sono stati quattro i volti nuovi messi a disposizione del tecnico, che deve fare però i conti con gli infortuni che non gli consentiranno di schierare Pogba e Di Maria per le prossime partite. La campagna acquisti bianconera proseguirà nei prossimi giorni con l’arrivo di un nuovo attaccante e di un nuovo regista.

Alla Juventus serve la figura di un playmaker, un centrocampista che sappia dettare i tempi della manovra. E il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Leandro Paredes. Che però adesso sembra essere più lontano da Torino dopo gli ultimi eventi che si sono registrati.

Calciomercato Juventus, Paredes convocato dal Psg per la partita di domani

Che il Psg consideri ancora Paredes un elemento importante per la sua squadra si comprende anche dalla decisione del tecnico Galtier. Che ha infatti convocato il regista argentino per la partita che i transalpini dovranno giocare in Ligue1 contro il Lille domani sera, come si legge su L’Equipe. Un segnale del fatto che la trattativa con la Juventus sta comunque vivendo una fase di stallo. Dopo la mancata partenza di Rabiot verso il Manchester United i bianconeri hanno dovuto per forza di cose rallentare sull’arrivo del nuovo playmaker per non appesantire troppo il monte ingaggi. Giochi comunque aperti fino alla chiusura delle trattative considerando che Paredes continua a rimanere l’obiettivo primario per Allegri.