Calciomercato Juventus, messo spalle al muro dal tecnico. L’annuncio è ufficiale, tutti gli aggiornamenti.

Il mister non le ha mandate a dire e ha fatto grande chiarezza sul futuro del suo giocatore. Non poca l’attenzione dedicata dalla stessa Juventus alla questione, alla luce dell’esigenza di Cherubini e colleghi di limare la rosa in queste battute finali di mercato al fine di accontentare Allegri e permettere lui di affrontare la stagione con maggiore calma e consapevolezza.

Abbiamo sovente evidenziato l’importanza di quest’ultimo periodo di mercato, potenzialmente determinante per gli esiti di un campionato in cui a Torino dovranno cercare di archiviare le difficoltà dell’ultimo percorso stagionale con Massimiliano. Le defezioni principali sono state risolte tra fine giugno e gli inizi di agosto. Il piano è quello di ovviare adesso alle ultime questioni, sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale su Tielemans

Sfumato il “sogno” Rabiot a causa dell’incubo mamma Veronique, potenzialmente benefico economicamente e tecnicamente per il club piemontese, Agnelli e adepti dovranno adesso comprendere in che modo lavorare sul centrocampo, in attesa di una svolta su quel fronte offensivo dove è previsto, con i dovuti scongiuri, l’approdo di Memphis Depay.

Il nome più caldo resta quello di Leandro Paredes, per quanto da Parigi non siano arrivate grande aperture. O meglio, la società transalpina chiede un prestito con obbligo intorno ai 20 milioni di euro. Condizioni rispetto alle quali si presenta attualmente un gap tra i due club, seppur non insormontabile. Molto più difficile, invece, quello scenario Tielemans rimasto sullo sfondo da diversi mesi a questa parte.

Il centrocampista belga è sempre più vicino all’Arsenal, come confermato implicitamente dal tecnico del Leicester, Rodgers. Queste le sue dichiarazioni su Youri, relegato in panchina in occasione dell’ultima sfida di Premier League. “Se hai dei giocatori che non sono nel giusto stato d’animo. Non puoi portarli”.