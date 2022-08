Calciomercato, “scherzetto” turco e addio Juventus: dietrofront fulmineo

Calciomercato Juventus, niente addio e dietrofront turco. Gli ultimi aggiornamenti.

Abbiamo spesso sottolineato come queste battute finali di mercato siano destinate ad avere una forte ingerenza sulla costruzione definitiva della squadra, alla luce dei possibili ingaggi ma anche delle uscite da concretizzare per poter limare numericamente uno scacchiere non poco denso di esuberi.

L’attenzione rivolta da Cherubini e colleghi su tale fronte non è di certo più esigua rispetto a quello degli acquisti, a maggior ragione se si considerano le diverse possibilità che la Juve potrebbe trovare sulla propria strada in questi ultimi giorni di mercato, allontanando chi non sia più ritenuto importante a livello progettuale.

Barlumi importanti di speranza erano ultimamente giunti con Adrien Rabiot, soprattutto in quella fase in cui il centrocampista sembrava allettato dalla possibilità di giocare in Premier League.

Calciomercato Juventus, niente Fenrbahce per Kean

Il proseguimento della storia è poi pressoché noto a tutti, con l’ingerenza della madre Veronique e la conseguente impossibilità di veder partire a cifre importanti un esubero a scadenza contrattuale tra un anno. Stesso scenario potrebbe prossimamente verificarsi anche con Moise Kean.

Il centravanti cresciuto calcisticamente all’ombra della Mole Antonelliana non è mai esploso tanto quanto ci si aspettasse ed è ritornato a casa come soluzione tempestiva di fine mercato dopo l’addio di Ronaldo. Inserito come possibile pedina di scambio anche in tentativi per Zaniolo, ultimamente sembrava vicino al Fenerbahce ma, come riporta Rudy Galletti, in Turchia hanno ben altri piani. Sorloth e Maxi Gomez i nomi più stimolanti per i balcanici.