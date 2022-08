Calciomercato Juventus, nuovo addio in difesa: accordo a un passo

Calciomercato Juventus, altra cessione in vista in casa bianconera: stretta di mano imminente con il club giallorosso.

Bissare il successo ottenuto nella prima giornata di campionato con il Sassuolo e rimanere a punteggio pieno. Questo dovrà fare la Juventus domani sera allo stadio “Ferraris” di Genova, sfoderando contro la Sampdoria di Marco Giampaolo tutte quelle qualità viste una settimana fa quando nell’esordio contro gli emiliani di Dionisi, travolti 3-0.

Entusiasmo da una parte, voglia di vincere dall’altra. Replicare quella prestazione impeccabile sarebbe l’ideale. Vietato, invece, rallentare, sebbene le pesanti assenze di Pogba, Di Maria e Bonucci possano potenzialmente rappresentare un rischio.

Calciomercato Juventus, il classe ’99 Mulè vicinissimo al Catanzaro

Nel frattempo, con la sessione estiva del calciomercato agli sgoccioli, è tempo per la Vecchia Signora di tirare le somme e di prendere le ultime decisioni. In queste ore è trapelata la notizia di una possibile cessione di un difensore: si tratta del classe ’99 Erasmo Mulè e da tuttomercatoweb.com riferiscono che è assai probabile che venga acquistato dal Catanzaro, club che milita in Serie C. Sarebbe un rinforzo prezioso per il reparto difensivo della squadra calabrese, che non a caso nutre un grande interesse nei suoi confronti. Mulè è reduce dall’esperienza al Cesena, dove ha giocato in prestito. Vedremo ora se i bianconeri riusciranno a trovare un accordo coi giallorossi che soddisfi entrambe le parti.