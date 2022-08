Calciomercato Juventus, Nedved allo scoperto: annuncio in diretta su Depay

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved sul futuro di Depay: ecco quanto dichiarato dal vicepresidente bianconero ai microfoni di DAZN.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Samp-Juventus, Pavel Nedved ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nella quale, tra i tanti argomenti trattati, ha avuto modo di parlare anche delle prossime mosse di mercato della Juventus. I bianconeri, non è un mistero, sono alla ricerca dell’attaccante giusto da consegnare a Max Allegri, che possa interscambiarsi con Dusan Vlahovic.

Nonostante i grandi passi in avanti effettuati per Milik, Memphis Depay continua ad essere la prima scelta per i bianconeri, come rivelato dallo stesso vicepresidente bianconero a DAZN. Ecco le sue parole:”Vedendo oggi la formazione e gli infortuni stiamo valutando seriamente di intervenire sul mercato. Depay è uno dei nomi che stiamo valutando, può giocare con Dusan o al suo posto“.