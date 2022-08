Calciomercato, svolta dell’ultim’ora: “La Juventus lo ha in pugno”

Calciomercato, i bianconeri stanno pensando ad un piano B nel caso in cui l’attaccante dovesse continuare a tentennare.

Ultimi giorni di mercato, ultimi giorni per completare la rosa bianconera con i tasselli che ancora mancano. Due sono le principali trattative che la Juventus ha imbastito per soddisfare quanto prima il suo allenatore Massimiliano Allegri. Che ha bisogno di un regista al più presto, di un giocatore che sia capace di dettare i tempi e al tempo stesso fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Il direttore sportivo Federico Cherubini ha intravisto queste qualità in Leandro Paredes, metronomo argentino che con il Psg non ha più il posto assicurato. E tornerebbe volentieri in Italia dopo le esperienze a Verona, Empoli e Roma.

L’altro reparto verso cui stanno riservando le proprie attenzioni i dirigenti è l’attacco. L’addio di Alvaro Morata – è sempre più improbabile un suo ritorno dall’Atletico Madrid – ha lasciato una “voragine”. Serve un centravanti di riserva che permetta all’allenatore livornese di ampliare le rotazioni. Il prescelto, in questo caso, sembra essere Memphis Depay, ormai ai ferri corti con il Barcellona. Ma nella trattativa c’è stato qualche intoppo.

Calciomercato, la Juventus ha in pugno Milik

L’olandese doveva approdare a Torino già in questo fine settimana, ma qualcosa si è improvvisamente complicato. Prima i problemi con il Barça, ora gli improvvisi tentennamenti sulla proposta del club bianconero: l’entourage non vuole scendere sotto gli otto milioni d’ingaggio, che però per la Juve sono troppi. Motivo per cui la Vecchia Signora sta pensando ad un eventuale piano B per non farsi trovare impreparata se dovesse andare tutto a monte. L’alternativa sarebbe Arek Milik del Marsiglia. Stando a quanto riporta l’inviato di calciomercato.com Daniele Longo, la Juve avrebbe in pugno l’ex Napoli.