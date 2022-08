Calciomercato Juventus, Allegri semina indizi: addio last minute

Calciomercato Juventus, l’allenatore bianconero è stato abbastanza chiaro nelle interviste rilasciate nel post-partita di Marassi.

Massimiliano Allegri, nella sala stampa del “Ferraris”, non è riusciva a nascondere il viso rabbuiato. Non l’ha soddisfatto la prestazione offerta dalla sua Juventus a Marassi contro la Sampdoria, che ha imposto ai bianconeri il primo pareggio della nuova stagione. Uno 0-0 senza particolari sussulti che ha evidenziato i soliti problemi, quelli che Vlahovic e compagni continuano a trascinarsi dalla scorsa stagione. La Juve non ha incantato a livello di gioco – per larghi tratti ha subito quello dei blucerchiati – ma soprattutto sembrava essere a corto di idee per innescare il suo centravanti. Né il nuovo arrivato Kostic, né Cuadrado né tantomeno i centrocampisti sono riusciti ad offrire palle invitanti all’ex centravanti della Fiorentina.

Al di là delle assenze, che ieri erano tantissime – quella di Di Maria su tutte – è abbastanza evidente come manchino ancora diverse pedine per completare la rosa e renderla più competitiva. Il mercato, nel frattempo, si avvia alla conclusione. I prossimi saranno giorni concitati e potenzialmente decisivi, visto che per acquistare la Signora dovrà prima privarsi di qualche esubero.

Calciomercato Juventus, Zakaria “sacrificio” per arrivare a Paredes?

La mancata cessione di Rabiot, che non è riuscito a trovare l’accordo con il Manchester United per trasferirsi in Inghilterra, ha bloccato il mercato in entrata. Altrimenti la Juventus si sarebbe già mossa per portare a Torino Leandro Paredes. L’argentino del Psg sarebbe la soluzione perfetta per il centrocampo ma fino a quando qualcuno non farà le valigie l’ex romanista non potrà lasciare Parigi. Tramontata l’ipotesi di privarsi quanto prime di Rabiot, il direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe decidere di mettere sul mercato Denis Zakaria, ieri rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Lo svizzero, arrivato dal Borussia Monchengladbach lo scorso gennaio, non sembra essere entrato nelle grazie di Allegri. L’allenatore livornese, nelle interviste post-partita, ha fatto notare come in questo momento serva un giocatore più tecnico in quella posizione. Non è da escludere infatti che dalla prossima partita dia maggiore spazio al giovane Miretti.