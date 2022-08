Calciomercato Juventus, Depay o Milik: la svolta è arrivata

Il calciomercato della Juventus non è ancora finito, c’è tempo fino all’inizio del mese di settembre per chiudere le trattative.

I tifosi aspettano con ansia l’arrivo di volti nuovi nell’organico di Allegri, costretto già ad inseguire altre big in classifica dopo il pareggio sul campo della Sampdoria. Tanto lavoro da fare ancora per la formazione bianconera, che ha deluso un po’ le aspettative contro i blucerchiati. C’è chiaramente tempo per recuperare terreno e del resto siamo ancora all’inizio del torneo.

Tuttavia non potranno essere commessi troppi falsi prima che arrivi la lunga pausa per i mondiali che si giocheranno in Qatar. C’è la necessità di avere a disposizione un organico ampio e con tanta qualità. Per questo motivo la dirigenza sta cercando di accelerare su alcuni obiettivi. Attaccante in primis, con un ballottaggio tra Depay e Milik in atto.

Calciomercato Juventus, sorpasso decisivo: Milik primo obiettivo

Quella del nuovo attaccante è comunque una scelta da effettuare nel minor tempo possibile, visto che incombono altri impegni importanti per la squadra di Allegri, che dovrà commettere un numero bassissimo di errori se vorrà rimanere in lizza per lo scudetto.

Secondo quando riportato dal giornalista Di Marzio su Twitter la scelta della dirigenza sarebbe stata fatta, con il sorpasso definitivo di Milik nei confronti di Depay. Il centravanti polacco dunque sarebbe ora in cima alle preferenze, ma bisognerà trovare un accordo con il Marsiglia che ne detiene il cartellino. Nei giorni scorsi l’accordo con Depay sembrava essere davvero molto vicino, ma viste le richieste dell’olandese la Juventus sembra aver deciso di cambiare obiettivo. Nelle prossime ore ci sarà un’accelerata decisiva per arrivare all’ex Napoli?