Calciomercato Juventus, accordo saltato: Morata ritorna sul serio

Calciomercato Juventus, l’accordo è saltato. E allora ecco che Morata potrebbe tornare sul serio: l’operazione sarebbe clamorosa

Anche se il Cholo Simeone lo ha mandato in campo sempre in questo inizio di stagione, il futuro di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, sarebbe ancora tutto da decidere almeno secondo quelle che sono le informazioni riportate da sport.es. Una possibile operazione legata a doppio filo a quello che ha visto protagonista il Chelsea, che dopo aver ceduto Lukaku è alla ricerca di un attaccante, e che avrebbe messo principalmente nel mirino il gabonese Aubameyang.

Ma le richieste del Barcellona sarebbero state ritenute esagerate dai Blues, che avrebbero mollato la presa in maniera definitiva, e starebbero cercando di fare un sondaggio proprio per l’ex attaccante della Juventus, che Allegri voleva allenare ancora, e che Cherubini ha cercato anche di prendere. Non riuscendoci, soprattutto perché gli spagnoli non hanno accettato lo sconto sui 35 milioni di euro che erano stati pattuiti dopo il prestito biennale – a dieci milioni all’anno – che aveva permesso a Morata di giocare per due stagioni sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, Morata al Chelsea?

E allora ecco che ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in Premier League per Morata. Difficile, ovviamente, ma non impossibile soprattutto se Tuchel si dovesse presentare in Spagna con un assegno di almeno 30 milioni. I colchoneros potrebbero tentennare, anche se il tempo per poter trovare un sostituto all’altezza potrebbe pure non esserci. Ma gli affari sono affari anche per quelle società che economicamente stanno bene e che non hanno quasi nessun problema.

Una delusione per la Juventus vedere Morata volare in Premier League qualora si concretizzasse questa possibile operazione. Visto soprattutto quelle che sono state le richieste del tecnico alla società. Ma tant’è, Cherubini ci ha provato, ma ha fallito.