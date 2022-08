Calciomercato, l’infortunio che fa tremare la Juventus: lo “soffiano” ad Allegri

Calciomercato, l’infortunio dell’ultim’ora che fa tremare la Juventus. Lo soffiano a Massimiliano Allegri che lo ha messo nel mirino

Un infortunio che potrebbe mettere in crisi Massimiliano Allegri, che lo ha messo nel mirino da un poco di tempo, che lo vorrebbe alla Juventus per affidargli le chiavi del centrocampo e che spera che la trattativa, che è in piedi ormai da diverse settimane, si possa chiudere velocemente. Sembrava pure fatta a dire il vero, visto che Rabiot sembra decisamente destinato al Manchester United, ma poi il ritorno del francese ha fatto stoppare l’assalto a Paredes del Psg, che è alla ricerca di una via d’uscita per giocare con continuità nell’anno che porta al Mondiale in Qatar.

E secondo diversi fonti inglesi, ci potrebbe pure essere un altro problema per la Juve: il Liverpool infatti, dopo aver perso Keita per infortunio, starebbe facendo un sondaggio per il giocatore argentino del Psg. Klopp è alla ricerca di un regista per questo motivo.

Calciomercato Juventus, il Liverpool su Paredes

Stufo di aspettare, inoltre, Paredes potrebbe decidere di dare pure un’accelerata all’operazione e andare a giocare in Premier League, dove non ha mai giocato fino al momento. Una nuova esperienza agli ordini di uno dei tecnici più carismatici in circolazione che potrebbe quindi fare la differenza in questa operazione di mercato.

La Juventus quindi per poter cercare di prendere il giocatore dovrebbe dare un’accelerata alla cosa. Anche se senza nemmeno un’uscita in mezzo al campo – adesso da piazzare oltre Arthur potrebbe essere Zakaria il sacrificato – non si può andare all’assalto dell’ex Roma. E i tempi stringono, in maniera preoccupante anche. La prestazione di ieri inoltre ha fatto capire come sia fondamentale un elemento con le caratteristiche dell’argentino. Bisogna chiudere.