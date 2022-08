Calciomercato, la Juventus “inguaia” la Roma: la tempesta dei goal è travolgente

Calciomercato, la Juventus “inguaia” la Roma: scatta l’effetto domino degli attaccanti secondo le informazioni riportate dalla Spagna

Ieri sera Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha confermato senza troppi giri di parole e senza mezzi termini, che il profilo di Memphis Depay è seguito dalla società bianconera. L’attaccante olandese, in uscita a parametro zero dal Barcellona, è un elemento che la Vecchia Signora segue da tempo anche se negli ultimi giorni le richieste sono un po’ cambiate, e hanno sicuramente messo un piccolo freno nella trattativa.

Ci si proverà fino alla fine, ovviamente, anche se in casa bianconera si stanno valutando anche altri profili, soprattutto quello di Milik, visto che un attaccante ad Allegri serve, non solo come vice Vlahovic, ma anche, nell’occasione, da mandare in campo insieme al serbo. Che ieri, contro la Samp, è stato troppo solo lì davanti e cercava un aiuto. Mai arrivato.

Calciomercato, La Juventus inguaia la Roma

In ogni caso, se davvero la Juventus dovesse riuscire a prendere Depay, secondo le informazioni che sono state riportate da sport.es, uno dei possibili obiettivi del Barcellona potrebbe essere Andrea Belotti, che fino al momento ha aspettato la Roma e che vorrebbe ancora aspettare la società giallorossa, soprattutto perché le offerte gli sono arrivate dalla Turchia. Ma davanti alla chiamata della società catalana, allora le cose potrebbero decisamente cambiare in maniera repentina.

Un effetto domino che metterebbe nei guai Mourinho che attende da un poco di tempo quell’attaccante da sfruttare come vice Abraham. Inoltre, lo Special One, ha anche chiamato il Gallo per renderlo partecipe di quelle che sono le idee della società e chiedendo pazienza. Che l’ex Torino ha dimostrato di avere. Ma se chiamasse Xavi…