Calciomercato, offerta da 10 milioni per Depay: la Juventus gli dice addio.

Arrivano ancora aggiornamenti circa la questione Depay, e non sembrano molto confortanti. La Juventus, a poco meno di una settimana di distanza dalla chiusura del calciomercato, è infatti ancora alla ricerca di un attaccante che possa fare da Vice Vlahovic o da suo compagno d’attacco, ma fino a questo momento tutte le piste sondate non sono state fruttuose.

Tra i diversi nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane, quello che ultimamente era più in risalto e sembrava essere il prescelto definitivo per l’attaccco Bianconero , secondo le indiscrezioni rilanciate da “Marca” sembrerebbe invece destinato ad un trasferimento verso l’Inghilterra e non verso Torino.

Ecco quindi perché nelle ultime ore si è sentito molto parlare dell’ accostamento di Milik alla Juventus, quasi come se la dirigenza abbia già rinunciato al nome di Depay.

Calciomercato Juventus, Depay allettato dallo United: la pista Juve si complica

L’offerta in questione che il Barcellona ha ricevuto proviene direttamente dal Manchester United, intenzionato a ricostruire una squadra che negli ultimi tempi sembrava davvero essere allo sbando. L’offerta della società inglese, intenzionata quindi a comporre il suo tridente d’attacco con Depay, Rashford e Antony, è fissata intorno a 8 milioni di sterline, circa 10 milioni di €.