Calciomercato, la Juventus sorprende tutti: “Doppio colpaccio in attacco”

Calciomercato, la Juventus potrebbe sorprendere tutti e sarebbe pronta al doppio colpo in attacco. La novità che cambia le carte in tavola

Uno non escluderebbe altro, anche se, per l’altro, che in questo caso sarebbe Depay visto come sono andate le cose, la strada sarebbero davvero in salita. Bene, secondo le informazioni riportate da Momblano a TopCalcio24, la Vecchia Signora potrebbe sorprendere davvero tutti e piazzare il doppio colpo in attacco. Depay come detto, ma anche quel Milik che nelle ultime ore è diventato senza dubbio l’obiettivo principale di Cherubini dopo l’offerta che l’olandese avrebbe rispedito al mittente. Certo, appare difficile pensare che possa andare davvero così, ma in questa sessione i mercato Cherubini ci ha abituati alle sorprese.

“Uno non esclude l’altro” ha detto il giornalista che segue da vicino le vicende della società piemontese. E allora ecco che davvero si potrebbe sognare il doppio colpo lì davanti per dare ad Allegri tutte quelle armi che servono per tornare a vincere in Italia e per cercare di andare avanti il più possibile in Europa. Anche perché, c’è da ammetterlo candidamente e senza nessun tipo di problema, il nome di Milik non scalda i cuori bianconeri, che si aspettavano qualcosa di più anche in attacco dopo aver visto arrivare a Torino gente di primo livello in tutti gli altri reparti. Sì, c’è Vlahovic, ma solo non basta. Soprattutto se non è servito a dovere e contro la Samp questa prova clamorosa è arrivata.

Calciomercato Juventus, doppio colpo

Nella migliore delle ipotesi quindi potrebbe arrivare questo doppio colpo che sarebbe decisamente clamoroso e che metterebbe la parola fine al calciomercato. Vedremo. Manca poco alla chiusura delle operazione e manca poco per scoprire tutta la verità.