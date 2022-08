Calciomercato Juventus, volano gli stracci: è stato subito “declassato”

Ci si avvicina alla conclusione del calciomercato ma i rumors sulle mosse della Juventus si stanno facendo sempre più insistenti.

La società bianconera è costantemente al lavoro per far sì che la rosa di Massimiliano Allegri possa essere migliorata. Solo così si potrà tentare l’assalto allo scudetto, vista la concorrenza agguerrita che c’è in questo torneo di serie A. La Juventus però da qui all’inizio di settembre non dovrà pensare solo agli acquisti ma anche alle cessioni.

Oltre che ovviamente a gestire quei giocatori che sono andrati o andranno in prestito altrove per maturare esperienza e magari tornare poi a Torino per essere protagonisti. Con possibili novità che potrebbero esserci all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, per Frabotta c’è l’ipotesi Brescia

Il futuro del laterale sinistro Frabotta potrebbe subire presto una svolta, come ha spiegato anche il giornalista Michele Criscitiello. La Juventus ha prestato il giocatore al Lecce, dove però finora non ha trovato spazio e nelle gerarchie di Marco Baroni non è una prima scelta. Ecco perchè si vocifera che l’esterno possa lasciare già in questi giorni il Salento per tornare in bianconero.

Il Brescia chiama la Juve per Frabotta. Juve che vuole evitare caso diplomatico con il Lecce. Il calciatore, per ora, non vorrebbe scendere in B @AlfredoPedulla @tvdellosport @Glongari #Sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 24, 2022

Il Brescia avrebbe chiesto informazioni sul suo conto e sarebbe ben lieto di accoglierlo in rosa, ma la Juventus vuole evitare un “caso” con il Lecce e del resto anche Frabotta non sembra intenzionato a scendere di categoria.