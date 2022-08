Calciomercato Juventus, accordo vicinissimo: ecco il nuovo attaccante

Calciomercato Juventus, la svolta nella trattativa è ormai imminente: Allegri ha il suo nuovo bomber.

La trasferta di “Marassi” ha evidenziato tutti i limiti strutturali di una rosa che deve inevitabilmente essere puntellata in queste ultime, convulse ore della sessione estiva di calciomercato.

L’acquisto di un attaccante è passato in primo piano, con la Juventus che ha mosso passi molto concreti verso quello che sarà – salvo clamorosi colpi di scena – il nuovo vice Vlahovic. Stando a quanto riferito da Daniele Longo, i contatti tra i bianconeri e Arkadiusz Milik sarebbero stati molto positivi, al punto che la fumata bianca è ormai dietro l’angolo. L’intesa è imminente, e potrebbe essere suggellata da un momento all’altro dalla stretta di mano definitiva. Dopo il summit con Allegri andato in scena nella giornata di ieri, il management della “Vecchia Signora” è passato alla fase operativa, virando con forza sull’ex attaccante del Napoli, che dovrebbe trasferirsi a Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, in un’operazione da circa 10 milioni di euro.

Calciomercato, la Juventus ha scelto Milik: fumata bianca sempre più vicina

Dopo che per diversi giorni Memphis Depay è stato ad un passo dal vestirsi di bianconero, ecco lo sprint per Milik. Decisive non solo le pretese economiche al rialzo da parte dell’entourage dell’olandese, ma anche la volontà di Allegri di puntare su un attaccante fisico, una vera e propria prima punta d’area di rigore in grado di far tirare il fiato a Dusan Vlahovic. Evidentemente la “prima” di Kostic ha spinto Cherubini & company a scegliere un attaccante di peso piuttosto che una seconda punta in grado di accentrarsi dall’esterno, in una decisione nella quale lo “zampino” di Allegri non può sicuramente passare inosservato. Milil-Juventus in dirittura d’arrivo: la volata è ormai partita.