Calciomercato, dalla Juventus al giallorosso: adesso è anche UFFICIALE

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento principale di discussione tra i tifosi bianconeri in questi giorni.

Non potrebbe essere altrimenti visto che si sta avvicinando la fine delle trattative e i bianconeri ancora devono riuscire a portare alla corte di Allegri altri innesti. Elementi che possono dare una grossa mano alla Juventus nella lotta per il tricolore, obiettivo primario per la stagione che è appena iniziata. Non solo acquisti però nel mirino di Cherubini e soci, al lavoro per gestire tanti calciatori anche in uscita.

Non bisogna dimenticare infatti che la Juventus ha anche una squadra Under 23 da gestire e ci sono poi tanti elementi che il club intende prestare altrove per far sì che possano trovare spazio e migliorare giocando con continuità.

Calciomercato Juventus, Mulè ceduto in prestito al Catanzaro

Un altro giocatore di proprietà della Juventus è destinato a continuare la carriera altrove, in questo caso per vestire una maglia giallorossa. Non quella della Roma o del Lecce, bensì quella del Catanzaro, squadra che milita nel campionato di serie C. Sul proprio sito ufficiale infatti i calabresi hanno reso noto l’ingaggio di Erasmo Mulè, che arriva dai bianconeri con la formula del prestito secco. “Arriva dalla Juventus il nuovo rinforzo per la difesa delle Aquile: si tratta del centrale 23enne Erasmo Mulè, siciliano di Alcamo e cresciuto calcisticamente nel Palermo, che nella ultima stagione ha militato nel Cesena, con 20 presenze complessive e un gol. Nella sua carriera tra i professionisti ha vestito anche le maglie del Trapani, con cui ha conquistato una promozione in serie B, della Juventus U23 e della Juve Stabia” si legge nella nota.