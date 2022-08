Calciomercato Juventus, “tempesta” Psg: affare sbloccato

Calciomercato Juventus, l’acquisto del giovane centrocampista potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa per l’esubero bianconero.

Si surriscalda il calciomercato internazionale. Le prossime due settimane saranno inevitabilmente quelle decisive: sono ancora tanti i club chiamati a completare le rispettive rose e renderle sempre più competitive. C’è chi attende appositamente questo momento per farlo, nella speranza che qualcuno possa abbassare le pretese. Il grosso è fatto, ora non resta che aggiungere i tasselli finali. Tra le squadre più attive, oltre alla stessa Juventus, c’è anche il Psg. Che, dopo aver confermato in sostanza quasi tutti i big, si sta concentrando sui possibili “ritocchi”, con l’obiettivo di accontentare l’allenatore Galtier.

Luis Campos, nuovo direttore sportivo del club campione di Francia in carica, non è ancora riuscito ad affondare il colpo su Fabian Ruiz del Napoli. I più ottimisti sostengono che alla fine lo spagnolo arriverà, ma intanto meglio cautelarsi con un piano B.

Calciomercato Juventus, si riaccende improvvisamente la trattativa per Arthur

Ecco spiegato il motivo dell’interesse sempre più crescente, da parte del Psg, per il giovane e talentuoso centrocampista del Valencia, Carlos Soler. Come sottolinea il portale iberico fichajes.com, i parigini avrebbero effettuato un sondaggio per il giocatore allenato da Gennaro Gattuso, valida alternativa nel caso in cui si complicasse l’affare Ruiz.

E se il tecnico italiano fosse costretto a lasciar partire il suo gioiello, potrebbe “costringere” la società a riprendere il discorso con la Juventus per Arthur. A Torino il brasiliano è ormai considerato un esubero – non è stato convocato per le prime due gare di campionato – ma per ora le due parti non sono riuscite a trovare un accordo che soddisfacesse entrambe.