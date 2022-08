Calciomercato, l’Arsenal “fulmina” la Juventus: si chiude a 25 milioni

Calciomercato Juventus, l’Arsenal tramortisce i bianconeri. 25 milioni e chiusura, tutti gli aggiornamenti.

Proprio mentre all’ombra della Mole si diffondono non poche voci legate alle prossime mosse di mercato, gran parte dei tifosi iniziano già a interrogarsi circa le sorti della squadra nel corso di questa stagione, timorosi per quanto accaduto lo scorso anno e sfiduciati nei confronti di un Allegri che dopo Genova sembrerebbe aver iniziato a generare nuovamente critiche intorno al proprio conto.

Le dichiarazioni post gara e le difficoltà emerse nella sfida contro la Sampdoria domenica scorsa hanno scoraggiato non poco la piazza, soprattutto alla luce dell’obiettivo imposto quest’anno. Quello cioè di tornare a onorare il nome di Juventus e vincere dopo una stagione insolitamente conclusa senza trofei. Fin qui Cherubini e colleghi hanno lavorato al fine di riuscire in tale operazione, garantendo a Massimiliano profili pronti e funzionali, diversi dei quali approdati anche a cifre convenienti.

Calciomercato Juventus, le ultime su Tielemans

Gli infortuni di Pogba e Di Maria avevano però già contribuito ad acuire la consapevolezza circa la necessità di plasmare ulteriormente lo scacchiere. L’idea resta quella di intervenire nella regione mediana e in attacco, laddove Arek Milik sembra aver superato Memphis Depay dopo le difficoltà incontrate nell’ingaggio dell’attaccante del Barcellona.

Resta da comprendere, adesso, cosa accadrà nella zona centrale di campo. Giusto ricordare come qui, in attesa di Pogba, si stia seguendo con vigore Leandro Paredes. Da qualche tempo, però, anche il nome di Youri Tielemans resta sullo sfondo. Il belga, arrivato al Leicester per 45 milioni di euro, ha il contratto in scadenza fra un anno e si trova in una situazione già denunciata dal tecnico Rodgers, sia ai microfoni che con la scelta di escluderlo dalle prime gare di campionato.

Come riferisce il portale tedesco, Nieuwsblad, però sulle sue tracce restano i primi cinque club della Premier League e in particolar modo ricordiamo la forte ingerenza dell’Arsenal. La settimana in corso sarà decisiva, con i Gunners che potrebbero essere pronti all’affondo se le Foxes decideranno di abbassare le pretese al range dei 20-25 milioni di euro.