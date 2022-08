Calciomercato Juventus, intesa totale: atteso a Torino per la firma

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina: atteso in giornata a Torino per sottoporsi alle visite mediche e per firmare il contratto.

Ore convulse in casa Juventus, con i bianconeri attivissimi in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Con un colpo di coda improvvisa, Cherubini è riuscito a mettere le mani sul nuovo attaccante da consegnare a Max Allegri.

Dopo un pungo inseguimento, la “Vecchia Signora” ha infatti deciso di mollare la presa su Depay, alla luce delle richieste economiche dell’olandese, e fare rotta su Arkadiusz Milik. L’incontro con gli agenti del polacco andato in scena nella giornata di ieri è stato propedeutico alla fumata bianca definitiva. I contatti delle ultime ore hanno contribuito ad aumentare la fiducia circa la chiusura dell’operazione, che si può dire virtualmente conclusa.

Calciomercato Juventus, Milik atteso a Torino in giornata

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la Juventus e il Marsiglia hanno trovato l’accordo per il trasferimento del polacco in bianconero: l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro ed un diritto di riscatto fissato a 7 milioni. I due club sono ora in procinto di scambiarsi i documenti per suggellare definitivamente un’operazione ormai scandita, a cui è stata impressa un’accelerazione decisiva in queste ore. Svolta che avrà degli effetti importanti anche sull’affare Paredes, per il quale sarebbero stati compiuti passi avanti concreti.