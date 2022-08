Il 25 agosto è un giorno molto importante per la Juventus, che conoscerà il nome delle avversarie nella prossima Champions League.

E’ arrivato il giorno del tanto atteso sorteggio e l’urna rivelerà contro chi dovrà giocare la squadra bianconera nella fase a gironi. E’ banale dire che i tifosi sperano in un sorteggio favorevole e in un cammino importante da parte dei loro beniamini nel torneo europeo. Vincere la Champions League diventa sempre più difficile ma Bonucci e compagni devono comunque cercare di arrivare più avanti possibile in questa competizione.

Il sorteggio si terrà quest’oggi ad Istanbul, in Turchia, dove è in calendario anche la finale della prossima Champions League in calendario il 10 giugno 2023 allo stadio Ataturk. Quattro le italiane ai nastri di partenza, oltre alla Juventus (che è in seconda fascia) ci sono anche Milan, Inter e Napoli. Non ci saranno derby nella fase a gironi.

Juventus, sorteggio Champions dalle 18: ecco dove vederlo

Il torneo prenderà il via il prossimo 6-7 settembre con la prima giornata e vede un tour de force visti i mondiali all’orizzonte. Praticamente si giocherà ogni settimana tra martedì e mercoledì fino all’1-2 novembre. Sarà fondamentale iniziare con il piede giusto e mettere in cascina i punti che dovranno portare al passaggio del turno. I tifosi della Juventus senz’altro seguiranno con grande attenzione il sorteggio, fissato per le ore 18. Sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su Prime Video e Sky. Sarà inoltre possibile seguirlo anche sul sito ufficiale della Uefa.