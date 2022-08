Calciomercato, bomba RAI: “Ronaldo sbloccato: Juve ancora in corsa”

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco: anche i bianconeri monitorano la situazione.

Da quando il Manchester United si è ufficialmente piazzato al quinto posto la scorsa stagione, non riuscendo dunque a strappare il pass per un posto in Champions League, Cristiano Ronaldo non ha fatto nulla per nascondere il proprio malumore.

Utilizzato con il contagocce da Ten Hag, il Cinque volte pallone d’oro sarebbe stato vittima, suo malgrado, della “furia” del proprio allenatore, letteralmente spazientitosi per il gioco mediatico innescato dal fuoriclasse portoghese, che pochi giorni fa nel corso di un messaggio aveva annunciato una svolta imminente sul proprio futuro. Stando a quanto riferito dal “The Sun”, l’ex tecnico dell’Ajax avrebbe convocato Cr7 in una riunione davanti alla squadra, dando vita ad un dibattito molto acceso. Il tutto fa il paio con le voci di mercato che accostano il lusitano a diversi club in giro per l’Europa, con i club italiani che potrebbero giocare un ruolo tutt’altro che indifferente.

Calciomercato Juventus, intrigo Cristiano Ronaldo: anche i bianconeri in corsa

Nelle ultime l’attaccante portoghese è stato accostato al Napoli, nell’ambito di un’operazione che dovrebbe portare Osimhen a compiere il percorso inverso. Trattativa complessa, certo, ma che potrebbe prendere corpo nel corso dei prossimi giorni qualora il “Red Devils” dovessero effettivamente mettere sul piatto un’offerta folle per l’attaccante nigeriano. Tuttavia, stando a quanto riferito da Paolo Paganini di Rai Sport, anche la Juventus non sarebbe totalmente da escludere dalla corsa a Ronaldo. Ecco quanto scritto da Paganini su Twitter: “Occhio che si sta sbloccando la situazione Ronaldo. Dopo le telefonate dei giorni scorsi, Mendes sta arrivando in Italia. Napoli in pole ma c’è in ballo anche Osimhen, con la Juventus che non va considerata totalmente fuori dalla corsa.“