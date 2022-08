Calciomercato Juventus, è ritornato sui suoi passi: tradimento sventato

Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: ha deciso di restare in giallorosso, ragion per cui una sua partenza è da escludere.

Juventus molto attiva sul fronte entrate e su quello legato alle uscite negli ultimi giorni di una sessione trasferimenti che ha visto i bianconeri recitare un ruolo da assoluta protagonista. Dopo aver ingaggiato Arkadiusz Milik, che a detta di Allegri potrebbe anche affiancare Vlahovic dal primo minuto nel corso della sfida contro la Roma, i bianconeri sperano di risolvere in tempi brevi anche la “questione” Paredes, ormai sempre più vicino alla Vecchia Signora.

A quel punto, il mercato in entrata della Juventus potrebbe anche essere terminato qui, anche se non è escluso che i bianconeri continuino a sondare la situazione in vista di quell’esterno sinistro che da tempo rappresenta una spada di Damocle per la compagine di Allegri. A proposito di laterali mancini, interessante attenzionare l’ultimo aggiornamento che riguarda Gianluca Frabotta: l’ex esterno dell’Hellas Verona approdato al Lecce con la formula del prestito, si era reso protagonista suo malgrado di un vero e proprio “caso”, al punto che un suo addio lampo ai giallorossi sembrava stagliarsi come l’ipotesi più credibile. Tuttavia, stando a quanto riferito da Sky nelle ultime ore si sarebbe raggiunto una sorta di compromesso, al punto che Frabotta sarebbe ritornato sui suoi passi, decidendo di restare al Lecce.