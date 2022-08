Calciomercato, firma UFFICIALE: la Juve ha beffato Milan e Roma

Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: è arrivata la firma fino al 2027.

Uno sguardo al presente, ma anche un occhio rivolto inevitabilmente al futuro. In questa duplice prospettiva si è orientata tutta la sessione estiva di calciomercato della Juventus, con gli uomini mercato bianconeri che non si sono limitati a perfezionare acquisti pronti per un “istant team”, ma hanno anche concluso delle trattative in ottica futura.

All’interno di quest’ultima categoria rientra la definizione dell’affare concernente Tommaso Mancini: l’ex trequartista del Vicenza, infatti, ha apposto la sua firma sul contratto con la Juventus, che lo legherà alla “Vecchia Signora” fino al 2027. Proprio in questi istanti è arrivata anche l’ufficialità, con l’annuncio diramata sui profili del club bianconero. Ricordiamo che sulle tracce del fantasista c’erano anche Milan e Roma, che per svariati motivi hanno deciso però di non affondare il colpo, spalancando la strada all’incedere della Juve, che ha perfezionato l’operazione aggiudicandosi un prospetto dal sicurerò avvenire.