Juventus, il cambio drastico è UFFICIALE: c’è anche l’annuncio

Juventus, attraverso un comunicato ufficiale la società bianconera ufficializza la novità: indiscrezioni confermate.

Tempo di cambiamenti. Addirittura “un nuovo inizio”, come l’ha definito la stessa Juventus attraverso una comunicazione apparsa poche ore fa sui canali ufficiali. In realtà era già uscita qualche indiscrezione nelle scorse settimane, ma oggi è arrivata anche l’ufficialità. A quattro anni dalla suo debutto nel campionato di Serie C, la Juventus Under 23 cambia nome: dalla prossima stagione, infatti, si chiamerà Juventus Next Gen. Non si tratta solamente di un renaming, ma dietro c’è la volontà precisa di consolidare un progetto che per adesso non ha eguali in Italia. Nel 2018, infatti, si decise di seguire il modello spagnolo delle cosiddette “squadre B”, con l’obiettivo di consentire ai giovani usciti dal vivaio un passaggio intermedio prima di approdare in prima squadra.