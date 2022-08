Juve-Roma, Allegri annuncia un’assenza pesante e fissa il rientro di Di Maria

Juventus-Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro i giallorossi ha parlato direttamente mister Allegri.

Domani una sfida già decisiva. Siamo alla sola terza giornata ma adesso le partite si fanno decisamente più intense. La squadra di Allegri ospiterà la Roma dello ‘Special One’. Quest’anno i giallorossi sono più forti ancora e punteranno diretti al titolo. Un’autentica avversaria per il titolo a cui bisognerà dare la massima attenzione, evitando di sbagliare e cercando il massimo risultato possibile, in questo caso, i tre punti.

Mister Allegri ha parlato adesso in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo. Ecco cosa ha detto:

Chiave per la partita di domani? Domani è uno scontro diretto contro una Roma determinata, com’è già predisposta a fare. Mi fa piacere incontro Mourinho e fa un ottimo lavoro. Partita molto equilibrata.

Pochi palloni toccata da Vlahovic? Se tocca un pallone e fa un gol sono contento. Con la Samp brutto primo tempo ed è appurato però ci sono delle partite che durano 95 minuti, bisogna giocare con intensità fino alla fine.

Juventus più forte di quella dell’anno scorso e Paredes? Solo i risultati lo diranno, per essere più forti dobbiamo migliorare la posizione della scorsa stagione. Paredes non è ancora arrivato, non so se arriverà.

Milik domani sarà a disposizione.

Bonucci giocherà domani? Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene. Leo è importante che dobbiamo averlo al 100%

Di Maria potrebbe essere a disposizione, invece, a Firenze.

Champions? Incontriamo una delle più forti, sarà molto bello incontrare il PSG. Noi però dobbiamo passare il turno vincendo con il Benfica.

Divertirmi alla Juve? Sono tornato per buttare giù le basi e costruire qualcosa di importante, quest’anno cercheremo di farlo. Aspettiamo il mercato con una rosa ben definita. Il divertimento per me è vincere.