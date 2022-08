Calciomercato Juventus, cessione sbloccata: visite mediche imminenti

Calciomercato Juventus, cessione sbloccata e visite mediche programmate. Cherubini conclude un’altra operazione.

Come sovente evidenziato, siamo entrati in una fase molto importante del mercato, destinata ad avere una certa importanza alla luce della necessità di concretizzare le limature finali. A ciò si aggiunga l’attesa per la gara con la Roma, importante non solo per il suo fascino storico ma anche per comprendere la reazione della squadra di Allegri dopo il passo falso di Genova.

Restando al mercato, c’è ancora attesa e curiosità circa quanto potrà accadere in questi ultimi giorni, al netto della consapevolezza del fatto che l’ultimo approdo sarà con ogni probabilità Leandro Paredes dal PSG.

Calciomercato Juventus, visite mediche fissate per Rovella: va al Monza

L’argentino è stato da tempo individuato come il rincalzo ideale per un centrocampo rimasto privo per qualche mese di Paul Pogba e da tempo rappresentante il vero e proprio tallone di Achille della squadra. L’ex Roma è molto vicino ed è finito ultimamente al centro di una serie di incastri di non poco conto.

In attesa del suo arrivo, infatti, la Juventus ha valutato la possibilità di liberarsi di Denis Zakaria, chiesto anche dalla Roma ma alla fine destinato alla permanenza per garantire maggiori alternative in mediana. Frattanto, sembra essersi sbloccata la cessione del giovane Rovella al Monza. Proprio mentre Fagioli si avvicinava alla Cremonese, infatti, da Berlusconi e Galliani arrivavano segnali di sempre maggior interessamento all’ex Genoa.

A detta di Daniele Longo, sarebbe ormai tutto fatto per il suo approdo alla corte di Stroppa, con visite mediche fissate a inizio settimana prossima.