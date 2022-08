Calciomercato Juventus, 120 milioni che ribaltano il futuro di Zaniolo

Calciomercato Juventus, incredibile intreccio di mercato a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva.

Siamo entrati nella fase finale del calciomercato, in assoluto quella più concitata. Quella dei possibili colpi a sorpresa, rigorosamente last minute. Uno di questi potrebbe riguardare anche la Serie A. E più precisamente Rafael Leao, la cui corte del Chelsea, nelle ultime settimane, sembra diventi sempre più insistente. L’esterno del Milan è stato uno dei migliori giocatori della scorsa stagione, tra i principali protagonisti dello scudetto vinto dai rossonero ed ha mostrato di possedere qualità da autentico top player. Inevitabile che attirasse attenzioni di ogni sorta dalla Premier League, il campionato più ricco del mondo.

Stefano Pioli non intende assolutamente privarsi del suo giocatore più futuribile e talentuoso, in grado di “spaccare” le difese avversarie con le sue discese palla al piede. Il Milan, dunque, proverà a resistere fino all’ultimo ad un eventuale assalto da parte dei Blues ma quando si tratta di mercato non esistono certezze granitiche.

Calciomercato Juventus, Milan pronto a tuffarsi su Zaniolo in caso di addio a Leao

Stando a quanto riferito da Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, “da Londra starebbe per accadere qualcosa di importante”. Il Chelsea vuole fare sul serio e sta preparando un’offerta monstre ai rossoneri: 120 milioni per il portoghese, con Hakim Ziyech possibile contropartita. Il fantasista marocchino peraltro è sempre piaciuto al Milan e potrebbe far vacillare la coppia Maldini-Massara.

Se l’affare dovesse andare in porto, spiega Di Giovambattista, il Diavolo a quel punto avrebbe la disponibilità economica per provare a portare a Milano Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma piace anche ai rossoneri – che non a caso avevano tentato di inserirsi nella trattativa tra la Juventus e i giallorossi – e tornerebbero all’assalto per sostituire un’eventuale partenza di Leao. La società capitolina continua a chiede oltre 50 milioni per Zaniolo e pare che il prezzo sia lievitato dopo le ultime prestazioni.