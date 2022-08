Calciomercato, Juventus scatenata: “Sta chiudendo per il più pagato della Serie A”

Calciomercato, la Juventus è scatenata e starebbe chiudendo per quello che potrebbe essere il calciatore più pagato della A

Potrebbe essere il calciatore più pagato della prossima Serie A. Almeno stando alle notizie che sono state riportate dal giornalista Tancredi Palmeri. Questa la situazione in casa Juventus in questo momento, che starebbe per regalare a Massimiliano Allegri quel centrocampista centrale richiesto da tempo. Il segnale ulteriore che serve un elemento con determinate caratteristiche è arrivato nella gara di ieri contro la Roma: un centrocampo giovanissimo, con Miretti – che ha fatto bene – a dettare i tempi in mezzo. Ma non si può certamente giocare una stagione con un giovane di belle speranze che ha poca, pochissima esperienza.

E allora ecco che Cherubini starebbe per chiudere per Leandro Paredes. Le due società starebbero limando gli ultimi dettagli e ormai sembra che ci siamo davvero. Il Psg ha aperto le porte al prestito e il diritto di riscatto magari potrebbe pure diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. La cosa certa, comunque, è che l’argentino ormai si dovrebbe unire ai bianconeri nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, ecco Paredes

Uno stipendio importante per convincerlo. Anche se probabilmente il centrocampista la sua scelta l’aveva fatta in tempi non sospetti visto che agli ordini di Galtier avrebbe avuto decisamente poco spazio. E lui vuole giocare il Mondiale, da protagonista, e per farlo ha bisogno di essere impiegato con una certa continuità. E alla Juve, questo spazio, sarebbe ben contento di darglielo Massimiliano Allegri.

Insomma, ci siamo ormai. Ultimi dettagli e poi ufficialità dell’operazione. Le nubi ormai sono andate via e il sereno è tornato su questa trattativa che Cherubini sta portando avanti da diverso tempo. Ne sono passati di giorni, ma la fumata bianca è dietro l’angolo.