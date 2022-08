Calciomercato Juventus, “ansia” Vlahovic: il fantasma dell’ex tramortisce Max

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri iniziano a “tremare”. Il club si sarebbe interessato al bomber serbo.

Dusan come De Ligt? Certamente non una situazione a cui i tifosi bianconeri vorrebbero assistere. Il club bavarese, come scrivono da ‘Calciomercatoweb.it’, starebbe cercando – ancora – un erede di Lewandowski e proprio il serbo avrebbe il phisique du role ideale per farlo.

Per tanti, infatti, la paura più grande è che si ripeti un De Ligt-bis. La fatica che la Juventus di Allegri ha nell’attaccare potrebbe essere un fattore predominante in questa eventualità. Discorsi prematuri certo, ma come funziona, oggi, il mercato è abbastanza chiaro. I giovani sono sempre nel mirino dei grandi club europei, soprattutto con i soldi necessari per soddisfare qualsiasi richiesta.

Calciomercato Juventus, Vlahovic come De Ligt-bis? Eventualità da evitare

Il Bayern Monaco dopo aver fallito l’assalto all’altro bomber europeo, cioè Haaland, finito poi al Manchester City, adesso potrebbe concentrarsi nell’assalto al giovane bomber bianconero. Sperando di scongiurare questa ipotesi, intanto, la società si gode le performance dell’attaccante serbo che in più occasioni ha dimostrato il suo attaccamento ai colori bianconeri. Adesso però bisognerebbe farlo andare in gol più spesso, Allegri probabilmente con il ritorno dei qualche big infortunato potrebbe concedere al bomber altre palle gol preziose. Basti pensare già l’ausilio che potrebbe dare il reintegro sia di Di Maria, di Chiesa ma soprattutto di Pogba a centrocampo. I tifosi aspettano impazienti.